كتب هاني نصر العربي في الجمعة 29 مايو 2020 11:23 صباحاً - انت الان تقراء خبر بريطانيا.. وزير: نحتاج لبدء تسجيل مخطط فيروس كورونا الخاص بالإجازة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال جورج أوستيس، وزير البيئة البريطاني، اليوم الجمعة، إن البلاد لا يمكنها إدارة برنامجها لحماية الوظائف في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد إلى أجل غير مسمى وتحتاج إلى البدء في تقليصه مع عودة الناس ببطء إلى العمل.

وقال الوزير لشبكة "سكاي نيوز": "لقد كان مخطط الإجازة مهمًا للغاية من حيث إبقاء الناس على أهبة الاستعداد وعلى استعداد للعودة إلى العمل"، كما أوردت وكالة "رويترز".

وأضاف: "من الواضح أننا عندما نبدأ في الخروج من الإغلاق ونبدأ في إعادة اقتصادنا إلى العمل، لا يمكننا إبقاء الناس في هذا البرنامج الإباحي إلى أجل غير مسمى".

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وأوضح: "نحتاج إلى البدء في تحديد طرق نقلهم من مخطط الإجازة والعودة إلى العمل ... نحتاج إلى مخطط الإيجار يمكن أن ينحسر مع عودة الناس إلى العمل."

وقد سجلت وزارة الصحة البريطانية، يوم الخميس، 377 وفاة جديدة ليرتفع العدد الاجمالي إلى 37837.

وقد اقترضت الشركات البريطانية الصغيرة أكثر من 18 مليار جنيه إسترليني (22 مليار دولار) في إطار برنامج ائتماني للفيروس تضمنه الحكومة خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من عملها، متجاوزة الإقراض المصرفي في إطار مخططات أخرى للشركات الكبرى، وفقا لما اوردته وكالة "رويترز".