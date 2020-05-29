مقاطعة مغوغة في طنجة تشرع في تنظيف مقبرة الشرف.. ومسؤولون: حافظوا على نظافة المكان – فيديو

فيديو: يونس الميموني

شرعت مقاطعة مغوغة، في طنجة، في تنظيف مقبرة الشرف من النفايات المتراكمة فيها، استجابة لنداء سابق، أطلقه نشطاء مدنيون عبر موقع “اليوم24″، بسبب الإهمال، الذي طال المقبرة.

وكشفت فاطمة الرططبي، نائبة رئيس مقاطعة مغوغة، المكلفة بمجال النظافة والبيئة والصحة العامة، أن مجلسها يبذل مجهودات كبيرة من أجل الحفاظ على نظافة المقبرة، مشددة على ضرورة انخراط سكان الحي في المحافظة على المكان، وذلك بعدم رمي النفايات المنزلية، ومخلفات البناء فيه.

وقال محمد التراك، نائب رئيس المقاطعة المذكورة، المكلف بالأشغال، إن مبادرة المجلس جاءت تفاعلا مع ما نشرته عدد من المواقع الإلكترونية، من بينها موقع “اليوم24”.

وأضاف التراك أن مقاطعته بادرت بتسييج سور المقبرة ضمن صفقة قامت بها عام 2016 مع أحد المقاولين، لكن هذا الأخير لم يكمل أشغال البناء، إذ راسله مجلس المقاطعة مرارا، لكن من دون مجيب، ما اضطره إلى سلك مسطرة فسخ العقد معه، من أجل برمجة صفقة جديدة لإتمام الأشغال.

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وأكد يونس سهيل، نائب رئيس مقاطعة مغوغة، أنه على الرغم من الحملات التحسيسية، التي شنها المنتخبون، من أجل الحفاظ على نظافة المقبرة، إلا أن بعض المواطنين لايزالون يرمون النفايات، ومخلفات البناء وسطها، وفي جنباتها.

وكان سكان منطقة الشرف قد استنكروا، في تصريح سابق لـ”اليوم24″، الإهمال، الذي طال المقبرة من طرف المسؤولين، ما تسبب في تكدس كميات كبيرة من النفايات داخلها، وخارج أسوارها.

وطالب السكان أنفسهم السلطات المحلية، والمسؤولين في مقاطعة مغوغة، بتحويل مقبرة منطقتهم إلى “مقبرة نموذجية”، تتوفر على مسالك طرقية، ومرافق، احتراما لحرمة الموتى.