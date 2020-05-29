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ألمانيا تستمر في إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب

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شيماء بخساس 0 تبليغ

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تستمر ألمانيا في إجلاء مواطنيها العالقين في المغرب، على خلفية أزمة كوفيد-19، وذلك في رحالات جوية تجارية متفرقة نحو ألمانيا، أمس الخميس.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الألمانيين العالقين في المغرب، سيغادرون المغرب عبر طائرة تابعة للشركة “يورو وينغز”.

وستنطلق الرحلة الأولى المرتقبة، اليوم، من الدارالبيضاء نحو ألمانيا، في الساعة الرابعة بعد الزوال، والثانية، يوم غد الجمعة.

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وكان وزير الخارجية الألماني، هايكو ماس، قد صرح، في وقت سابق، أن هناك ما يتراوح بين أربعة آلاف، وخمسة آلاف مواطن ألماني عالقين في المغرب.

يذكر أن عددا من البلدان الأوربية قد أجلت رعاياها من المغرب، من بينهم إسبانيا، وبلجيكا، وهولندا، وفرنسا.

وقرر المغرب، منذ منتصف شهر مارس الماضي، تعليق الرحلات التجارية الخاصة بالمسافرين، بحرا، وجوا، فيما فتح الباب أمام رحلات إجلاء استثنائية.

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