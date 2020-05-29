أنهت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التعليم العالي، اليوم الخميس، إلى عموم الطلبة أن المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية وضع رهن إشارتهم منصة إلكترونية للاضطلاع على وضعية منحهم، وذلك على الرابط الآتي:
Http://e-bourse-maroc-ounusc.ma
أما بخصوص الطلبة، الذين تم إيقاف صرف منحهم بسبب انخراطهم في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، والراغبين في استرجاعها بعد انقطاعهم عن العمل، فتم إطلاق خدمة إلكترونية تمكنهم من إيداع طلبهم عبر الرابط التالي:
Http://e-reclamation-boursecnss.ounusc.ma
وكان سعيد أمزازي، وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، الناطق الرسمي باسم الحكومة، قد سبق أن أعلن أنه تقرر إجراء الامتحانات الجامعية بالنسبة إلى المؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح، في شهر شتنبر المقبل، وذلك اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة، وصعوبة تدبير تنقلهم، واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية (الإيواء، والإطعام) في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر مهم لطلبة التعليم العالي.. إحداث خدمات رقمية لتتبع وضعية منحهم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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