تصوير: يونس السودي
يسود سخط عارم في صفوف مئات من عاملات، وعمال شركة “sokain” في منطقة “عين السبع” في الدارالبيضاء، بعد حرمانهم من الاستفادة من صندوق جائحة “كوفيد-19″، المتعلق بالأجراء المسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
الغضب الشديد في صفوف عاملات وعمال الشركة المذكورة؛ ترجمته وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر الشركة.
وفي هذا السياق، قالت إحدى العاملات، خلال حديثها مع “اليوم 24″، إنها اشتغلت في الشركة المذكورة أكثر من 10 سنوات، لكن هذه الأخيرة لم تصرح بها لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وشددت المتحدثة نفسها على أنها لم تتوصل براتبها لثلاثة أشهر، وذلك منذ إغلاق الشركة، في 17 مارس الماضي، كما إنها لم تستفد من التعويضات عن مدة التوقف عن العمل خلال هذه الفترة.
وقال عامل آخر إنه بعد توقفه عن العمل، بسبب أزمة كورونا، اكتشف أن الشركة لم تصرح به لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبالتالي لم أستفد من تعويضات الصندوق الخاص بمواجهة الجائحة، مشيرا إلى أنه يعيل أسرة، وفجأة أصبح من دون أي دخل أو تعويض عن سنوات من العمل.
وحاول الموقع التواصل مع إدارة الشركة، لكن دون جدوى.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد سنوات من العمل.. عمال يحتجون في الدارالبيضاء: حرمنا من تعويضات كوفيد-19 لأن الشركة لم تصرح بنا لدى cnss-فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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