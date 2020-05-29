الدوري الإيطالي يستأنف مبارياته في 20 حزيران

القدس - بواسطة محمد عز العرب - صرح وزير الرياضة الإيطالي، فينشنزو سبادافورا، أن دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم سيستأنف في 20 حزيران/ يونيو المقبل، بعد توقف استمر ثلاثة أشهر بسبب جائحة كورونا (كوفيد- 19).
وتوقفت مباريات الدوري الإيطالي في التاسع من آذار/ مارس آذار، ضمن إجراءات العزل العام في كافة أنحاء إيطاليا، وذلك من أجل احتواء تفشي فيروس كورونا.
وفي هذا السياق، ذكرت تقارير صحفية، أن لاعبي نادي يوفنتوس الإيطالي عادوا لاستئناف التدريبات مرة أخرى، استعدادا لاستكمال الموسم الجاري.
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