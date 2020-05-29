المخابرات التركية تهدد معارضي أردوغان والإخوان في تونس

الجمعة 29 مايو 2020

أعلنت مصادر مطلعة داخل "حزب مشروع تونس"، تلقيهم معلومات مؤكدة تكشف محاولات استهداف رئيس حزبهم محسن مرزوق من قبل المخابرات التركية بعد انتقاده لتدخل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في الشأن التونسي ووصف سياسته بالاستعمارية .. وفق “العين“.



وأكدت المصادر في تصريحات، أن المعلومات الأمنية الواردة، تفيد أن مواقف مرزوق أصبحت في مرمى الاستهداف التركي وأذرعهم الإخوانية في تونس المتمثلة في حركة النهضة.

Advertisements

وأضافت بأن هذا الاستهداف الاستخباراتي، تم الإشارة إليه من قبل قيادات أمنية تونسية، في وقت سابق الخميس، كما تم إعلام مرزوق بضرورة اتخاذ الحيطة الأمنية.

وفي نفس السياق، نشر محمد الفاضل محفوظ الوزير التونسي السابق في حكومة يوسف الشاهد، تدوينة على صفحته الرسمية "الفيسبوك"، قائلًا؛ "هناك تهديدات جدية تستهدف السياسي التونسي محسن مرزوق رئيس حزب مشروع تونس من قبل مخابرات أجنبية "

ويرى مراقبون أن هذا الاستهداف جاء على خلفية انتقاد مرزوق في خطاباته الأخيرة للدور التركي في تونس، ولعلاقة أردوغان بانتشار الإرهاب في ليبيا، واتهام تركيا بتسريب الأسلحة عبر تونس إلى الجماعات الإرهابية .