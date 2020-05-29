ممرضة فلبينية: تقدير الشيخ محمد بن زايد لمهنتنا أشعرنا بأننا أبطال

الجمعة 29 مايو 2020

قالت ممرضة فلبينية تعمل في مستشفى راشد بدبي إن تقدير الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية لمهنتهم أشعرهم بأنهم أبطال.



وأشارت جيسا دون أوباغ (31 عاماً) تعليقاً على حديثها -عن بُعد- مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مجلسه الرمضاني في 13 مايو/أيار إن مهنة التمريض "أداة لبث الأمل، وتقديم الدعم الذهني والعاطفي إلى مرضانا في الأوقات الصعبة".

وأضافت: "لذلك عندما قدر الشيخ محمد بن زايد آل نهيان جهودي، شعرت أنه يقدر جهود كل الممرضين الذين يزرعون الأمل".

وأكدت أوباغ التي تعمل في مستشفى راشد منذ 6 أعوام: "لقد ألهمتني كلمات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان أنا وزملائي الممرضين لنشر الأمل بين المرضى وفي المجتمع ككل، إذ شعرنا نحن الممرضين بأننا أبطال".

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وأشارت إلى أن تمريض المرضى المصابين بأمراض معدية ينطوي على العديد من المخاطر ويتطلب ارتداء وسائل وقاية لساعات عدة والتضحية أحياناً باحتياجاتنا الشخصية.

وأضافت: "عندما يكون المرضى في حالة حرجة يصبح الأمر أكثر إرهاقًا، لذا نقوم كممرضين بدعم بعضنا البعض ونحاول أن نُشعر هؤلاء المرضى بأننا معهم وأنهم ليسوا وحدهم".

وتابعت: "عندما يتعافى مرضى الحالات الحرجة ويغادرون المستشفى وعلى وجوههم ابتسامة معبرين عن شكرهم لنا، نشعر بأهمية الجانب الإنساني في وظيفتنا".

وقالت أوباغ التي تنحدر أصولها من مقاطعة نيجروس أورينتال في الفلبين: "إن حديثي مع الشيخ محمد بن زايد آل نهيان فرصة أتيحت لي بالرغم من إني أجنبية، وكمواطنة فلبينية أستطيع أن أقول إن هذا تقدير للجالية الفلبينية في الإمارات وكافة العاملين في الخطوط الأمامية".

وتحمل أوباغ شهادة البكالوريوس في التمريض وانتقلت إلى دبي عام 2014 بعد أن عملت في بلدها لمدة 3 أعوام.