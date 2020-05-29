شكرا لقرائتكم خبر عن اليمن.. ننشر أسماء القضاة المعلن عن وفاتهم خلال شهر رمضان ويوم العيد وثاني وثالث ورابع أيام العيد والان مع التفاصيل

الجمعة 29 مايو 2020 ننشر ننشر أسماء القضاة المعلن عن وفاتهم خلال شهر رمضان ويوم العيد وثاني وثالث ورابع أيام العيد

المعلن عنهم في صفحة نادي القضاة الرسمية باليمن وهم :- رئيس الشعبة الاولى استئناف م صنعاء القاضي إسماعيل ابو طالب رئيس الشعبة الثانية استئناف م صنعاء القاضي محمد يحيى الشرفي عضو نيابة استئناف م صنعاء القاضي أحمد محمد عبد القدوس عضو نيابة بني مطر م صنعاء القاضي علي قائد العامري عضو النيابة الجزائية محافظة اب القاضي احمد عباس المهدي عضو المحكمة العليا القاضي العلامة عبدالله علي الجنداري القاضي العلامه علي علي عواض عضو المحكمة العليا ٧ مايو القاضي العلامة محمد بن يحيى شرف الدين عضو المحكمة العليا كوكبان رئيس المكتب الفني بالمحكمة العليا القاضي عبد اللطيف عبد الحميد محمود وكيل وزارة العدل سابقا القاضي العلامه عبد المجيد عبد القادر القاضي العلامة محمد علي مرعي عضو محكمة استئناف الحديدة سابقا وعضو مجلس النواب ورئيس جامعة العلوم الشرعية بالحديدة مفتي الحديدة Advertisements القاضي سليمان عبدالله غالب الصلوي عضو مجلس إدارة نادي القضاة اليمني ١١ مايو المحامي العام رئيس النيابةالجزائية المتخصصه م عدن محمد علي صالح الناخبين ١مايو المحامي العام علي علوي الحمزي رئيس فرع المنتدى السابق بمحافظة تعز ١٩ مايو المحامي العام وفاء سعيد ناجي عضو نيابة النقض والاقرار بمحافظة عدن ١٥ مايو عدن المحامي العام / جمال سالم محمد نائب رئيس هيئة التفتيش لشؤون النيابة العامة ١٤ مايو المحامي العام علي محمد عبدي عضو نيابة النقض والاقرار مدينة عدن ١٢ مايو القـاضي/ عـادل عبده احمد الصغير.. القاضي عبدالله عبد الكريم العنسي القاضي محمد المقالح مدير توثيق المحكمة التجارة م الحديدة نعمان القدسي بعد يوما واحد من وفاة اخيه وليـد مثـنى نـاجي الربوعي مدير مكتـب رئيس #محـكمةاستئنافم_ذمار والمحامين هم : 1_الاستاذ المحامي غازي احمد بلبل 2_الاستاذ المحامي عبد الجبار سعيد 3_الاستاذ المحامي علي سعيد حزام القدسي 4_الاستاذ المحامي عبد العزيز السماوي من المذكورين لم يكن بسبب كورونا ولكن الأجل جمعهم في وقت واحد وفي زمن كورونا

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