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البحسني يشيد بمناقب شهيد الواجب مدير صحة ساحل حضرموت

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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الجمعة 29 مايو 2020

نعى محافظ حضرموت اللواء الركن "فرج سالمين البحسني" قائد المنطقة العسكرية الثانية، وكيل الوزارة ومدير عام مكتب الصحة، الدكتور رياض الجريري، الذي وافاه الاجل وهو يؤدي واجبه جراء حادث تدفق السيول بمديرية الشحر.

 

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وقال البحسني في كلمة مسجلة له، ان رحيل الفقيد الدكتور رياض الجريري، المفاجئ والمؤسف يمثل خسارة للوطن عامة ومحافظة حضرموت بشكل خاص.. منوها بالجهود المثمرة والمميزة التي قادها الفقيد هو يتصدر المشهد في مواجهة وباء المستجد بمحافظة حضرموت.

 

وأعرب البحسني، عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسرة الجريري وجميع منتسبي القطاع الصحي بهذا المصاب الأليم، داعيا المولى العلي القدير ان يتغمده بواسع رحمته وان يسكنه فسيح جناته ويلهم اهله وذويه الصبر والسلوان

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