دولة الإمارات تخصص 3 دقائق عن كورونا في كل حصة دراسية

الجمعة 29 مايو 2020

وجهت ‏وزارة التربية والتعليم الإماراتية المدارس بتخصيص 3 دقائق فقط من كل حصة دراسية ولمدة أسبوعين لتوعية وتثقيف الطلبة عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19".



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وأكدت الوزارة أنه لم يتم تخصيص مادة دراسية جديدة عن هذا الموضوع، نافية ما تم تداوله في هذا الصدد على بعض المواقع.

واستؤنفت الدراسة عن بُعد في جميع مدارس الإمارات، الأربعاء، كما أعلنت الوزارة -ضمن منظومة التعلم عن بُعد- بدء الاختبار المركزي للفصل الدراسي الثالث لطلبة الصفوف من الرابع وحتى الثاني عشر بالمدارس الحكومية والخاصة المطبقة لمنهاج الوزارة في الفترة ما بين 31 مايو/أيار وحتى 4 يونيو/حزيران.