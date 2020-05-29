شكرا لقرائتكم خبر عن باكستان تسجل 2636 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت باكستان 2636 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الـ24 الماضية، مما يرفع حصيلة الإصابات إلى 64028، طبقا لما ذكرته صحيفة "نيشن" الباكستانية اليوم الجمعة . وتعافى 22305 مريضا حتى الآن من الفيروس، وتسجيل 57 حالة وفاة فيما بلغت حصيلة الوفيات 1317. ويتلقى المرضى العلاج في مراكز حجر صحي في 462 مستشفى، حيث أن هناك 7295 سريرا متاحا.

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