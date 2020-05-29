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حاكمة طوكيو تعلن مزيداً من الإجراءات لتخفيف قيود العزل

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قالت يوريكو كويكي حاكمة مدينة طوكيو إنه سيتم اتخاذ مزيد من الإجراءات لتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس في العاصمة اليابانية اعتبارا من يوم الإثنين.

وأضافت كويكي في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة أنه سيتم السماح للمدارس وصالات اللياقة البدنية والمسارح بإعادة فتح أبوابها ضمن منشآت أخرى في عملية مرحلية لتخفيف إجراءات العزل العام.

ونقلت كويكي عن توصيات اللجنة المعنية أن المدينة يمكنها "الانتقال إلى الخطوة التالية من التخفيف التدريجي للقيود ما دامت طوكيو تتخذ الاحتياطات الضرورية لاحتواء تفشي الفيروس".

وسجلت اليابان نحو 17 ألف حالة إصابة ونحو 900 وفاة بالفيروس.

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