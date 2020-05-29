3 ملايين دولار لقاء معلومات عن مخرج أفلام داعش الوحشية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - عرضت الولايات المتحدة الخميس مكافأة تصل إلى ثلاثة ملايين دولار للحصول على معلومات تُتيح اعتقال مسؤول في داعش مكلف بالإشراف على تسجيلات الفيديو لعمليات إعدام نفذها التنظيم الإرهابي.

والمطلوب هو الأردني أبوبكر الغريب، واسمه الحقيقي محمد خضير موسى رمضان.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية في بيان إن الغريب "أشرف على تنظيم وتنسيق وإنتاج العديد من مقاطع الفيديو والمنشورات الدعائية التي تضمنت مشاهد تعذيب وإعدام وحشية وقاسية لمدنيين أبرياء".

وأثارت مقاطع الفيديو الدعائية هذه، خصوصا مشاهد قطع الرأس، ذعرا لدى المجتمع الدولي وسمحت للتنظيم بجذب عناصر جدد من كل أنحاء العالم.

Advertisements





وقُتل زعيم تنظيم داعش أبو بكر البغدادي خلال عملية عسكرية أميركية في شمال غرب سوريا أكتوبر/ في تشرين الأول.

وبعدما سيطر عام 2014 على ما يُقارب ثلث مساحة العراق ومساحات شاسعة من سوريا، تكبّد تنظيم داعش خسائر متتالية قبل هزيمته العام الماضي. لكنّ عناصر التنظيم يواصلون شنّ اعتداءات دمويّة، خصوصاً في سوريا والعراق.