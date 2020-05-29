مقتل مواطن في منطقة الهيكلية على يد م.ع بسبب خلافات مادية بينهما

قتل المواطن أ.م امام محله الكائن في منطقة الهيكلية على يد م.ع بسبب خلافات مادية بينهما. وتعمل ​القوى الامنية​ على ملاحقة الجاني الذي لاذ بالفرار.

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