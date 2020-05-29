رئيس البرلمان الصيني: لن نسمح لأي قوة بفصل تايوان عن الصين

شدد رئيس البرلمان ​الصين​ي تشان جينيان على انه "لن نسمح لأي قوة بفصل ​تايوان​ عن الصين".

وفي إطار التراشق بين بكين وواشنطن على خلفية أزمة فيروس كورونا المستجد العالمية، أطلقت الأخيرة حملة ضغوط بشأن تايوان، لا سيما في ما يتعلق بعضويتها في منظمة الصحة العالمية، وهو ما تعتبر الصين أنه يأتي في سياق محاولات تحقيق فصل كامل للجزيرة عن البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة "شينخوا" عن المتحدث ما شيوغيانغ، في بيان، تشديده على أن المحاولات الرامية لاستقلال الجزيرة محكوم عليها بالفشل.