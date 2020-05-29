الحاج حسن: لا أعتقد أن هناك مشكلة في فتح دورة استثنائية لمجلس النواب

أشار عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسين الحاج حسن، في حديث تلفزيوني إلى أنه "لا أعتقد أن هناك مشكلة في فتح دورة استثنائية لمجلس النواب، وكلام رئيس مجلس النواب نبيه بري واضح في هذا الإطار، والجو السياسي لا يعيق مثل هذا الأمر".
وأوضح الحاج حسن أن "قانون العفو العام كان مطروحا منذ تشرين الثاني الماضي ولكن الجلسة لم تُعقد بسبب عدم قدرة النواب على الوصول إلى البرلمان انذاك، وفي الجلسة التي تلتها سقطت صفة العجلة عن المشروع واحيل إلى اللجنة النيابية التي تمثل فيها معظم الكتل النيابية وعقدت عدة إجتماعات بشكل مكثف وتم الوصول إلى صيغة غير نهائية"، لافتا الى أن "بري حاول تمرير القانون عبر التصويت بمادة وحيدة، ولكن حصل إعتراضات متنوعة، وفي النهاية الجلسة لم تقفل بل علقت بسبب غياب احد المكونات الأساسية".
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