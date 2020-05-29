عبد الرزاق: جلسة مجلس النواب بالامس كانت خطوة مهمة في مشروع الاصلاح

اعتبر رئيس ​حركة الاصلاح والوحدة​ الشيخ ماهر عبدالرزاق أن جلسة ​مجلس النواب​ بالامس كانت خطوة مهمة في مشروع الاصلاح وسن القوانين الاصلاحية التى تعزز الشفافية وتحارب ​الفساد​. واثنى على دور رئيس مجلس النواب ​نبيه بري​ الذي يعمل مشكوراً على تفعيل عجلة خدمة مجلس النواب لمصلحة الوطن والمواطن. وأكد ان عدم إقرار قانون العفو هو نكثة لمن عرقل اقراره. وقال: "ان السجون في ​لبنان​ تعج بالمظلومين بالاضافة الى اعداد كبيرة مضى على توقيفهم عشرات السنين دون محاكمة وهذا يعدُّ ظلماً. وشدد على ان "العفو عن العملاء للعدو الصهيوني هو خيانة وطنية وطعنة للشهداء الذين ضحوا دفاعاً عن وطنهم واضاف ان قانون العفو يجب ان يرتكز على مصالح ​الشعب اللبناني​ ويخدم وحدته الوطنية ويكون منصف وعادل للجميع".



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