آلان عون: لا نقبل بالصيغة المطروحة لقانون العفو

لفت عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​آلان عون​ إلى انه "كان في اصرار امس خلال الجسلة التشريعية على ان يوافق الجميع على قانون العفو إلا ان التوافق فقد على صيغة معينة وحصل ما رأيناه"، مؤكدا انه "لا نقبل بالصيغة المطروحة لقانون العفو".

وأوضح في حديث إذاعي اتع "عندما فتح القانون على كل الجرائم من باب تخفيض العقوبات بات الأمر غير وارد بالنسبة لنا"، مشددا على ان "هذا الامر مبدأي ولا يخضع لمقايضات".

ولفت إلى ان "رئيس مجلس النواب نبيه بري رفع الجلسة لمدة 10 دقائق وعقد خلوة ولم يصل إلى نتيجة وانسحب تيار المستقبل بعد ذلك ما أدى لإيقاف الجلسة بعد خروج مكون اساسي منها". وشدد على انه "نحن لم ندخل ابدا بأي بزار بهذا الموضوع".

من جهة أخرى، رأى آلان عون ان "تنظيم الدعم للمؤسة العامة للاسكان الذي تم اقراره امس يجب ان يحصل بطريقة لا يكبد المزيد من الخسارة ل​مصرف لبنان​ وبالتالي ودائع الناس".