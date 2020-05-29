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توقيف شخصين في صيدا قاما بسرقات عدة في مختلف المناطق

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تمكنت عناصر من ​مفرزة استقصاء الجنوب​، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب ​القاضي رهيف رمضان​ من توقيف عصابة سلب وسرقة محترفة مؤلفة من شخصين هما ع.ق.ا وج.ق ينتميان إلى البدو الرحل، وذلك بعد تتبع ومطاردة تخللها ​إطلاق نار​ عند كورنيش صيدا البحري انتهت بتوقيفهما.

ويشار إلى أن الموقفين عملا على تأليف عصابة سلب وسرقة، ونفذا عددا كبيرا من ​السرقات​ في منطقة الجنوب ومختلف المناطق، وقد تمت إحالتهما إلى فصيلة درك صيدا للتوسع في التحقيق معهما.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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