توقيف شخصين في صيدا قاما بسرقات عدة في مختلف المناطق

تمكنت عناصر من ​مفرزة استقصاء الجنوب​، بناء على إشارة النائب العام الاستئنافي في الجنوب ​القاضي رهيف رمضان​ من توقيف عصابة سلب وسرقة محترفة مؤلفة من شخصين هما ع.ق.ا وج.ق ينتميان إلى البدو الرحل، وذلك بعد تتبع ومطاردة تخللها ​إطلاق نار​ عند كورنيش صيدا البحري انتهت بتوقيفهما.

ويشار إلى أن الموقفين عملا على تأليف عصابة سلب وسرقة، ونفذا عددا كبيرا من ​السرقات​ في منطقة الجنوب ومختلف المناطق، وقد تمت إحالتهما إلى فصيلة درك صيدا للتوسع في التحقيق معهما.