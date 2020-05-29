علمت "الخليج 365" أن "اجتماعاً عُقد في بلدة الفوّارة جمع راعي أبرشية صيدا ودير القمر للموارنة المطران مارون عمار وأحد المسؤولين عن الحزب التقدمي الإشتراكي وبحضور مدير المركز الكاثوليكي للإعلام الأب عبده أبو كسم، بهدف حل المشكلة التي حصلت يوم الأربعاء الماضي في البلدة".
وكشفت مصادر "النشرة" أنه "جرى التأكيد خلال الإجتماع على أن المصالحة في الجبل خط أحمر يمنع التعدي عليها"، لافتة إلى أن "مسؤول الحزب التّقدمي اعتبر أنه من غير المعقول أن يحصل أي مشكلة بين المسيحيين والدروز في الجبل بعد المصالحة ومن يتناول أي موضوع طائفي في المنطقة يكون يعمل ضد وليد جنبلاط وليس معه".
كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: إجتماع عُقد في الفوّارة بين المطران عمار ومسؤول من الإشتراكي وتأكيد على المصالحة بالجبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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