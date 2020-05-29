النشرة: إجتماع عُقد في الفوّارة بين المطران عمار ومسؤول من الإشتراكي وتأكيد على المصالحة بالجبل

علمت "​الخليج 365​" أن "اجتماعاً عُقد في بلدة الفوّارة جمع راعي ​أبرشية صيدا ودير القمر​ للموارنة المطران مارون عمار وأحد المسؤولين عن ​الحزب التقدمي الإشتراكي​ وبحضور مدير ​المركز الكاثوليكي للإعلام​ الأب ​عبده أبو كسم​، بهدف حل المشكلة التي حصلت يوم الأربعاء الماضي في البلدة".

وكشفت مصادر "النشرة" أنه "جرى التأكيد خلال الإجتماع على أن المصالحة في الجبل خط أحمر يمنع التعدي عليها"، لافتة إلى أن "مسؤول الحزب التّقدمي اعتبر أنه من غير المعقول أن يحصل أي مشكلة بين المسيحيين و​الدروز​ في الجبل بعد المصالحة ومن يتناول أي موضوع طائفي في المنطقة يكون يعمل ضد ​وليد جنبلاط​ وليس معه".