إدارة مستشفى حاصبيا الحكومي تسلمت جهاز تصوير اشعة بهبة من المملكة المتحدة 

تسلمت إدارة ​مستشفى حاصبيا الحكومي​ جهاز تصوير اشعة portable x ray بهبة مقدمة من ​المملكة المتحدة​ عبر ​وزارة الصحة العامة​ التي خصصت مستشفى حاصبيا بهذه الهبة. إضغط للمزيد

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