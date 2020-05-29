توجه وزير الداخلية ​محمد فهمي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى المواطنين بالقول :"قبل الحكم علينا، المطلوب من ​القضاء​ أن يحكم في القضايا التي وضعناها في عهدته". إضغط للمزيد

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كانت هذه تفاصيل خبر فهمي للمواطنين: قبل الحكم علينا المطلوب من القضاء أن يحكم في القضايا التي وضعناها في عهدته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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