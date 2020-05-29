شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات تعلن إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم 

أعلنت شركة رينو الفرنسية لصناعة السيارات إلغاء حوالى 15 ألف وظيفة في العالم بينها 4600 في فرنسا، في إطار خطة لتوفير أكثر من ملياري يورو خلال ثلاث سنوات.
وتقضي الخطة بإلغاء "نحو 4600" وظيفة في فرنسا من أصل 48 ألفا، و"أكثر من عشرة آلاف" في بقية أنحاء العالم.
ولفتت المديرة العامة للشركة كلوتيلد ديلبو في بيان الى إن "هذا المشروع حيوي".
وكانت رينو التي تعاني من فائض في القدرات الإنتاجية على المستوى العالمي، أعلنت في شباط عن أول خسائر لها في عشر سنوات، ودخلت في الأزمة التي نجمت عن وباء كوفيد-19 في موقع ضعف.
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