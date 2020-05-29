حاكمة طوكيو تعلن مزيداً من إجراءات تخفيف قيود العزل العام

اعلنت حاكمة مدينة طوكيو يوريكو كويكي أنه سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات لتخفيف القيود التي فرضت للحد من تفشي فيروس كورونا في العاصمة اليابانية اعتبارا من يوم الإثنين.
وأضافت كويكي في مؤتمر صحفي أنه سيتم السماح للمدارس وصالات اللياقة البدنية والمسارح بإعادة فتح أبوابها ضمن منشآت أخرى في عملية مرحلية لتخفيف إجراءات العزل العام.
ونقلت كويكي عن توصيات اللجنة المعنية أن المدينة يمكنها "الانتقال إلى الخطوة التالية من التخفيف التدريجي للقيود ما دامت طوكيو تتخذ الاحتياطات الضرورية لاحتواء تفشي الفيروس".
ورفعت اليابان حالة الطوارئ في طوكيو هذا الأسبوع مع تراجع حالات الإصابة اليومية. وسجلت اليابان نحو 17 ألف حالة إصابة ونحو 900 وفاة بالفيروس.
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