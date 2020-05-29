232 وفاة و8572 إصابة جديدة بفيروس كورونا في روسيا

سجلت السلطات الصحية الروسية خلال ​الساعات​ الـ24 الماضية 232 وفاة و8572 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ المستجد، لتصبح الحصيلة الإجمالية 387623 إصابة و4374 وفاة.

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