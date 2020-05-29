ترامب عن شغب احتجاجات جوروج فلويد: قطاع الطرق يدنسون ذكراه

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات:

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه لا يستطيع الصمت تجاه أعمال الشغب في مدينة منيابولس بولاية مينيسوتا، مع تصاعد حدة الاحتجاجات إثر وفاة المواطن الأمريكي الأسود جورج فلويد، الذي ظهر في فيديو وهو يجاهد لالتقاط أنفاسه بينما يضغط ضابط شرطة أبيض بركبته فوق عنقه.

وكتب ترامب، عبر حسابه في تويتر: "لا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أمريكية رائعة، منيابولس. الافتقار التام للقيادة. إما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدًا جاكوب فراي، بعمله ويضع المدينة تحت السيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني لإنجاز المهمة بشكل صحيح".

وأضاف ترامب: "قطاع الطرق هؤلاء يدنسون ذكرى جورج فلويد، ولن أدع ذلك يحدث. تحدثت للتو إلى حاكم مينيسوتا تيم فالز وأخبرته أن الجيش معه طوال الطريق. أي صعوبة وسنفرض السيطرة، ولكن عندما يبدأ النهب، يبدأ إطلاق النار".

ووقع حاكم مينيسوتا، الخميس، أمرا تنفيذيا بتفعيل الحرس الوطني في الولاية، فيما أعلن جاكوب فراي، عمدة منيابولس، حالة طوارئ المحلية لمدة 72 ساعة، بسبب الاضطرابات في المدينة، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه. وقال فراي إن المدينة طلبت المساعدة من الدولة، بما في ذلك تفويض الحرس الوطني، لمساعدة السلطات المحلية في "استعادة الأمن والهدوء بسبب الاضطرابات المدنية".