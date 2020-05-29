بالصور.. تحرير 3 تعهدات والتحفظ على 9 أشخاص بسبب مخالفات بناء في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شنت الأجهزة التنفيذية في حي الضواحي بمحافظة بورسعيد، حملة صباح اليوم الجمعة، بالتنسيق مع شرطة المرافق وقسم شرطة الضواحي، لرصد مخالفات البناء تمهيدًا لإزالتها، وذلك ضمن خطة الدولة لرصد كافة مخالفات البناء ووقف التراخيص الخاصة بها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مرتكبي هذه المخالفات وضبطهم.

وأشار اللواء أحمد قاسم، رئيس الحي، إلى أن الحملة أسفرت عن تحرير 3 إقرارات تعهد بإزالة المخالفات خلال 48 ساعة من توقيع التعهد، كما جرى التحفظ على 9 أشخاص لحين التعهد بإزالة المخالفات خلال المهلة الممنوحة.

موضحًا أن المخالفات شملت: الخروج عن خط التنظيم، وإقامة "تحويطات" حديدية حول الطوابق الأرضية للعمارات، وبناء عشش من الطوب الأحمر فوق الأسطح، وتحويل عدد من الوحدات السكنية بالطوابق الأرضية إلى محال تجارية.

وشدد رئيس حي الضواحي على استمرار متابعة الحملات لتطبيق كافة الإجراءات والقرارات الوزارية، والتعامل بكل حسم مع المخالفين، وإحالتهم إلى النيابة العسكرية بمعرفة السلطات المختصة.