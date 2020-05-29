كوريا الجنوبية تعتزم استيراد دواء "ريمديسيفير" كعلاج طارئ ضد فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - سول - (أ ش أ):

قالت المراكز الكورية الجنوبية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إنها ستقدم طلبا إلى وزارة سلامة الغذاء والدواء للموافقة على الاستخدام المحدود لدواء "ريمديسيفير" كعلاج طارئ، حيث يجذب اهتماما كدواء محتمل لعلاج فيروس كورونا المستجد".

وكشفت دراسة طبية حديثة - وفقا لوكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية اليوم الجمعة - أن دواء "ريمديسيفير" أثبت فاعليته في السيطرة على فيروس كورونا المستجد.

وقالت مديرة المراكز جونج أون-كيونج "إن لجنة التجارب السريرية المركزية اعتقدت بأن دواء "ريمديسيفير" له سلامة وفعالية لعلاج فيروس كورونا، وطرحت آرائها بشأن الموافقة على ضرورة استيراد الدواء، في الوقت الذي لا يوجد فيه دواء مضاد لكورونا".

وكانت شركة (جيلياد ساينسس) الأمريكية المتخصصة في صناعة الأدوية، والتي نجحت في تطوير "تاميفلو" لمكافحة الإنفلونزا الموسمية، تطور دواء "ريمديسيفير" لعلاج الإيبولا.. فيما من المعروف أن هذا الدواء يساهم في منع الفيروس من التكاثر، مما من شأنه تقليل مدة الشفاء في المرضى المصابين وكذلك الوفيات بسبب كورونا.