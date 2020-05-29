صحة كفر الشيخ تسجل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كفر الشيخ - إسلام عمار:

سجلت مديرية الشئون الصحية في محافظة كفر الشيخ، إصابة 24 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد، الخميس، بعد ثبوت إيجابية التحاليل الخاصة بهم للفيروس.

وأكد مصدر طبي في مديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، في تصريحات لـ"الخليج 365"، أن الإصابات الـ24 بينهم 5 حالات في مركز ومدينة دسوق، و4 حالات بمركز ومدينة كفر الشيخ، و3 حالات بمركز قلين، و4 حالات غير مدون عنوانهم، وحالتين بمركز قطور بالغربية، وحالة واحدة بمركز السنطة بالمحافظة ذاتها، وحالة بمحافظة الجيزة، وحالة في عين شمس، وحالة واحدة بمركز سيدي سالم، وأخرى بمركز الرياض.

وقال المصدر الطبي، إنه جرى أخذ عينات منهم، لتحليلها وأثبتت نتائجها إصابتهم بفيروس كورونا، وجارى تجهيزهم، وتحويلهم إلى أي مستشفى للعزل الصحي بمدينة بلطيم، أو بالمدينة الجامعية بنين بسخا، أو خارج المحافظة، لاستكمال علاجهم هناك.