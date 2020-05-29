الهند تسجل 7466 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - نيودلهي - (أ ش أ):

قالت وزارة الصحة الهندية، اليوم الجمعة، "إنه تم تسجيل أعلى معدل للإصابات بفيروس كورونا في البلاد، وهو 7466، خلال الساعات الـ24 الماضية".

وذكرت الوزارة ، وفقا لقناة " سكاي نيوز"، أن إجمالي المصابين بفيروس كورونا في الهند ارتفع إلى 165799، كما تمّ تسجيل 175 وفاة جديدة، ليصبح إجمالي الوفيات 4706.

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وسجلت العاصمة الهندية نيودلهي أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، بأكثر من ألف إصابة.

وبحسب السلطات الصحية، فقد سجلت نيودلهي 1024 إصابة ليرتفع العدد الاجمالي للإصابات فيها إلى 16281 إصابة، كما سجلت 13 وفاة ليرتفع إجمالي الوفيات بها إلى 316 حالة.

وتخطت الإصابات بالفيروس في عموم الهند 165 ألف إصابة، بالتزامن مع الإجراءات التي تتخذها السلطات الهندية للمرحلة القادمة بعد انتهاء عملية الإغلاق العام نهاية الشهر الجاري.