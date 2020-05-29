الخارجية الفلسطينية: تسجيل حالتي وفاة بصفوف جالياتنا في السعودية والإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - رام الله - (أ ش أ):

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اليوم الجمعة، بتسجيل حالتي وفاة في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة، بفيروس كورونا المستجد.

وأضافت الخارجية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) - أن مواطنة فلسطينية تبلغ من العمر (53 عاما)، توفيت في السعودية إثر إصابتها بفيروس كورونا، كما تم تسجيل حالة وفاة جديدة بسبب الفيروس في صفوف الجالية في دولة الإمارات لمواطن يبلغ من العمر (70 عاما).