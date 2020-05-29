شكرا لقرائتكم خبر عن إصابة 11 كويتيًا بفيروس كورونا في تايلاند.. ولا وفيات والان نبدء بالتفاصيل
أعلنت تايلاند اليوم الجمعة تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا وعدم حدوث أي وفاة بالمرض، مما يرفع إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 3076 حالة.
وقال تاويسين ويسانويوتين المتحدث باسم قوة العمل الحكومية المعنية بمكافحة الفيروس إن جميع الحالات الجديدة ظهرت بين وافدين من الكويت كانوا في الحجر الصحي.
وتوفي بالمرض 57 مصابا منذ رصد تفشي الفيروس لأول مرة في تايلاند في يناير.
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