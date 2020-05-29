شكرا لقرائتكم خبر عن وفيات كورونا في البيرو تتجاوز الـ 4 آلاف والان نبدء بالتفاصيل

تخطت البيرو، الخميس، عتبة 4000 وفاة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تسجيل 116 وفاة جديدة خلال الساعات ال 24 الماضية، وفق ما أعلنت وزارة الصحة. وبلغت حصيلة الوفيات بفيروس كورونا 4099 حالة والإصابات 141779 بعد إحصاء 5874 إصابة إضافية. وأضافت الوزارة أن 8395 مصابا بالفيروس يرقدون بالمستشفى من ضمنهم 943 شخصا بوحدات العناية المركزة. وعلى الرغم من ارتفاع حصيلة الإصابات، أشارت وزارة الصحة إلى تسجيل 3363 حالة تعاف جديدة ما رفع إجمالي المصابين الذين تماثلوا للشفاء إلى 59442 شخصا.

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