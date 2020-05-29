15 قتيلا في معركة "النصف ساعة" غربي أفغانستان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قتل 15 شخصا الجمعة في هجوم شنه مسلحو طالبان على مركز للشرطة واستمر لنصف ساعة غربي أفغانستان، بعد يومين من انتهاء وقف لإطلاق النار أعلنته الحركة.

وقال مسؤول أفغاني إن 7 من قوات الأمن سقطوا خلال الهجوم الذي قتل فيه أيضا 8 من مسلحي الحركة التي تخوض حربا ضد السلطات منذ نحو 18 عاما.

وأوضح محب الله محب الناطق باسم الشرطة في ولاية فرح، والتي شهدت تصاعدا في تحركات طالبان مؤخرا، إن مقاتلي الحركة شنوا هجوما على مركز للشرطة قتل فيه 7 من رجال الأمن.



وأضاف أن 8 من مقاتلي طالبان قتلوا في الهجوم الذي استمر نصف ساعة.

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وقتل 14 من أفراد قوات الأمن، الخميس، في هجوم لطالبان على نقطة مراقبة تابعة لقوات الأمن بمدينة سياجيرد بشمال كابول، بحسب مسؤولين.

والهجوم يبدد آمال بتهدئة وتيرة القتال بعد إعلان الحركة هدنة تستمر ثلاثة أيام، تزامنا مع عطلة عيد الفطر، في خطوة رحبت بها الحكومة الأفغانية بسرعة، وردت عليها بالإعلان عن خطط لإطلاق سراح سجناء من الحركة.

وأعلنت كابول اعتزامها الإفراج عن 900 سجين من حركة طالبان، غداة دفعة ضمت 100 شخص، تجاوبا من خطوة طالبان.

وقال الرئيس أشرف غني حينها إن الحكومة مستعدة أيضا لعقد محادثات سلام مع طالبان، تعتبر أساسية لإنهاء حرب دامت قرابة عقدين في البلد الآسيوي.