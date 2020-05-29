اخبار العالم

الداخلية السورية تنفي السماح للبنانيين الدخول والخروج الى سوريا اعتبارا من اليوم

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

اشارت ​وزارة الداخلية السورية​ في بيان لها، الى انه تناولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر حول السماح للمواطنين اللبنانيين والذين يحملون الإقامات بكافة أشكالها بالدخول والخروج إلى ​سوريا​ إعتباراً من صباح اليوم الجمعة في 29 / 5 / 2020.

اضاف البيان "تؤكد وزارة الداخلية أن هذا الخبر كاذب وعارٍ عن ​الصحة​، وأن القرار المتعلق بإيقاف دخول الرعايا العرب والأجانب إلى القطر مازال سارياً".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الداخلية السورية تنفي السماح للبنانيين الدخول والخروج الى سوريا اعتبارا من اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا