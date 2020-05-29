الداخلية السورية تنفي السماح للبنانيين الدخول والخروج الى سوريا اعتبارا من اليوم

اشارت ​وزارة الداخلية السورية​ في بيان لها، الى انه تناولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر حول السماح للمواطنين اللبنانيين والذين يحملون الإقامات بكافة أشكالها بالدخول والخروج إلى ​سوريا​ إعتباراً من صباح اليوم الجمعة في 29 / 5 / 2020.

اضاف البيان "تؤكد وزارة الداخلية أن هذا الخبر كاذب وعارٍ عن ​الصحة​، وأن القرار المتعلق بإيقاف دخول الرعايا العرب والأجانب إلى القطر مازال سارياً".