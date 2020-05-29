الداخلية السورية تنفي السماح للبنانيين الدخول والخروج الى سوريا اعتبارا من اليوم

اشارت وزارة الداخلية السورية في بيان لها، الى انه تناولت صفحات التواصل الاجتماعي خبر حول السماح للمواطنين اللبنانيين والذين يحملون الإقامات بكافة أشكالها بالدخول والخروج إلى سوريا إعتباراً من صباح اليوم الجمعة في 29 / 5 / 2020.
اضاف البيان "تؤكد وزارة الداخلية أن هذا الخبر كاذب وعارٍ عن الصحة، وأن القرار المتعلق بإيقاف دخول الرعايا العرب والأجانب إلى القطر مازال سارياً".
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