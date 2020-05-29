أبي رميا: عدم التصويت على قانون العفو انتصار للعدالة

شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​سيمون أبي رميا​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي ان "عدم التصويت على قانون ​العفو العام​ ليس انتصاراً لفريق على فريق. انه انتصار للعدالة".

ولفت إلى انه "قانون يعتمد "محاصصة" العفو و"٦-٦ مكرّر" والمقايضة و"مرّقلي لمرّقلك"، قانون "من كل وادي عصا". قانون "الوعود الانتخابية" من كل زعيم لجمهوره". وشدد على انه "من الاساس كنت ضده وما زلت، بكل حزم و"على راس السطح".

يذكر انه تم أمس في الجلسة التشريعية في قصر الاونيسكو ارجاء التصويت على اقتراح قانون العفو بعد انسحاب كتلة المستقبل من الجلسة لعدم التوافق بين الفرقاء عليه.​​​​​​​