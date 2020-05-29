عبدالله: مرة جديدة يثبت النظام الطائفي أنه مولد التعصب والغرائز والتشنجات

اشار عضو ​كتلة اللقاء الديمقراطي​ النائب ​بلال عبدالله​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى انه "مرة جديدة يثبت النظام الطائفي أنه مولد التعصب والغرائز والتشنجات، وأنه يغلق الرؤية في وجه كل شعور وطني وأنساني، وأنه يغطي ​الفساد​ وشهوة ​السلطة​ والتسلط، ويمنعنا من أنتاج أي أنجاز أو مشروع وطني، يتجاوز الحسابات الفئوية الضيقة، كما حصل البارحة في ​مجلس النواب​، ننتحر بأرادتنا". إضغط للمزيد

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