عز الدين: إقرار رفع السرية المصرفية وآلية تعيين موظفي الفئة الاولى خطوتان مهمتان على مسار الاصلاح

اشارت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائبة ​عناية عز الدين​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، الى ان "إقرار قانون رفع ​السرية المصرفية​ وقانون آلية وطنية لتعيين موظفي الفئة الاولى من داخل وخارج الملاك، خطوتان مهمتان على مسار الاصلاح وتعزيز الشفافية و​مكافحة الفساد​". إضغط للمزيد

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