لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب الياس حنكش في حديث إذاعي إلى اننا "غير راضيين على كل ما حصل في المجلس النيابي فلا يمكن أن نذهب الى دولة قانون ومؤسسات وأن نبني دولة للشباب بنفس النهج والذهنية التي سقطت في 17 تشرين ".
وبما خص ملف العفو، شدد النائب حنكش على انه "لا يمكن المساواة بين من قتل أحد عناصر الجيش اللبناني وبين من تعاطى المخدرات"، معتبرا ان "القانون دخل بالبازار السياسي إذ تقسم بين سنة وشيعة ومسيحية".
كما اعتبر ان "الفشل بمجلس النواب هو فشل البلد كله والحل هو بالذهاب الى إنتخابات نيابية مبكرة".
كانت هذه تفاصيل خبر حنكش دعا لانتخابات نيابية مبكرة: قانون العفو دخل بالبازار السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.