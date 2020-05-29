حنكش دعا لانتخابات نيابية مبكرة: قانون العفو دخل بالبازار السياسي

لفت عضو كتلة "الكتائب" النائب ​الياس حنكش​ في حديث إذاعي إلى اننا "غير راضيين على كل ما حصل في المجلس النيابي فلا يمكن أن نذهب الى دولة قانون ومؤسسات وأن نبني دولة للشباب بنفس النهج والذهنية التي سقطت في 17 تشرين ​​​​​​".

وبما خص ملف العفو، شدد النائب حنكش على انه "لا يمكن المساواة بين من قتل أحد عناصر الجيش اللبناني وبين من تعاطى المخدرات"، معتبرا ان "القانون دخل بالبازار السياسي إذ تقسم بين سنة وشيعة ومسيحية".

كما اعتبر ان "الفشل بمجلس النواب هو فشل البلد كله والحل هو بالذهاب الى إنتخابات نيابية مبكرة".