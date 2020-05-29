شدد عضو تكتل "​لبنان القوي​" النائب ​ادي معلوف​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي على ان "العميل قتل والارهابي قتل وتاجر ​المخدرات​ قتل، كلن على طريقته ولا افضلية بين قاتل وآخر ! محاولة بيعنا حصة العملاء واظهارنا متعاطفين معهم ومتحمّسين للعفو عنهم مش قاطعة ولا بتقطع، الموضوع مبدئي... ونقطة على السطر".

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كانت هذه تفاصيل خبر معلوف: محاولة بيعنا حصة العملاء واظهارنا متعاطفين معهم "مش قاطعة ولا بتقطع" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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