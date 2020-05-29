الجمهورية: حصر مركز محافظ بيروت نهائيا بالقاضي مروان عبود

كشفت مصادر واسعة الاطلاع لـ"​الجمهورية​" انّ مركز ​محافظ​ ​مدينة بيروت​ انحصر نهائياً ب​القاضي مروان عبود​ الذي تبيّن انه المرشح الجدي لرئيس "​التيار الوطني الحر​"، رغم وجود إسمين آخرين على لائحة المرشحين هما: نسيب فيليب والقاضي وهيب جاك دورة. فيما ظهر اسم جديد لرئاسة ​مجلس الخدمة المدنية​ تقدّمَ على بقية الأسماء المطروحة وهو القاضي في ​مجلس شورى الدولة​ وعضو ​المجلس الاسلامي الشرعي​ الاعلى طلال بيضون، الذي ذَكّاه مفتي الجمهورية ​الشيخ عبد اللطيف دريان​ لدى رئيس ​الحكومة​، وتراجعت أسهم الأسمين المتبقيين المطروحة من ضمن اللائحة الثلاثية وهما: رندة سليم يقظان ومرفت احمد عيتاني. كذلك حضرَ اسم جديد هو محمد ابو حيدر كمدير عام ل​وزارة الإقتصاد​ من بين لائحة ثلاثية تضمّ ايضاً ​علي حسن​ شكرون وموسى كريم. امّا بالنسبة الى المدير العام للاستثمار في ​وزارة الطاقة​ فهناك ثلاثة أسماء مرشحة، هي: غسان نور ​الدين​، علي احمد زيدان، باسم ​محمد شريف​.

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وتجدر الاشارة الى انّ كل هذه الاسماء وزّعت على الوزراء مُرفقة بالسَير الذاتية لأصحابها استعداداً لجلسة اليوم.