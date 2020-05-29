حسن فقيه لـ"النشرة": الحل يبدأ بضرب المحتكرين والمصارف في لبنان لم تكن وسيطًا ماليًا نزيهًا

كشف رئيس الاتحاد العمالي العام بالإنابة ​حسن فقيه​، في حديث لـ"النشرة"، أنه "فور إنتهاء التدابير المفروضة في التعبئة العامة لمواجهة جائحة كورونا، سيكون لنا كلام آخر، وسنطالب وزيرة العمل ​لميا يمين​ لدعوة لجنة المؤشّر للنظر بموضوع الأجور، فالموظف قد فقد حوالي 60 بالمئة من قيمة راتبه، ويجب إعادة القيمة الشرائية للراتب وإلا فليعملوا على تصحيح الأجور"، لافتًا إلى أن "الإتحاد العمالي العام يتابع موضوع المصروفين من أعمالهم، ونرفع الصوت عاليا ونحاول مع ​وزارة العمل​ تأمين ظروف صرف ملائمة لهم، لجهة الحقوق والتعويضات".

وردًا على سؤال حول التقرير الصادر عن "​الدولية للمعلومات​" والذي يشير إلى أن عدد العاطلين عن العمل في ​لبنان​ سيصل إلى مليون شخص في نهاية العام 2020، لفت فقيه إلى أن "ضرب الاستقرار الاجتماعي سيؤدي حتمًا إلى ضرب الإستقرار الأمني في البلاد، ولطالما رفعنا الصوت في هذا المجال ولكن لم نلقَ آذانا صاغية، وللأسف أعادونا إلى مشاهد المجاعة في الحرب ​العالم​يّة، وأٔنا اقول بكل وضوح أن التضامن المجتمعي الذي يسدّ بعض الحاجات في هذه المرحلة لن يستطيع الإستمرار طويلًا".

وحول السلّة الغذائية المدعومة التي أعلن عنها وزير الإقتصاد ​راوول نعمه​ بالأمس، رد فقيه: "على وزارة الإقتصاد أن تلتفت إلى التقرير الذي يشير إلى أن الحدّ الأدنى للأجور في لبنان يساوي غذاء عائلة واحدة لمدة أسبوع فقط، وهذه كارثة حقيقيّة، فهل يريدون لنا أن نعيش على الحصص الغذائية"؟، معتبرًا أن "على الدولة البدء بضرب الكارتيلات والعائلات المحتكرة، ففي كل قطاع نجد 4 أو 5 عائلات تحتكر الإستيراد، بينما المطلوب من الدولة أن تستورد المواد والسلع الغذائيّة بنفسها وهذا يخفف من الكلفة بشكل كبير"، متسائلًا: "ألا يعلم من ينادون بالنظام الإقتصادي الحر وضرورة الحفاظ عليه أن هذا الإحتكار يشكل ضربًا لهذا النظام"؟، مضيفًا ان "الحل يبدأ بضرب طائفة المحتكرين وهي بالمناسبة من طبقة الواحد بالمئة التي نتحدث عنها دائما".

من جهة أخرى، دعا فقيه كل الشرفاء في لبنان، وكل من يحرص على المواطن أن يرفعوا الصوت عاليا في وجه ​المصارف​ لتحدّ من جشعها بعد أن مارست طيلة سنوات أسوأ أنواع الربى، معتبرًا أن "​القطاع المصرفي​ هو ضرورة لأيّ بلد ولكن بشرط أن يمارس عمله ضمن ضوابط وأسس تخفظ حقوق الناس وجنى أعمارها، بينما في لبنان لم تكن المصارف وسيطًا ماليًا نزيها"، مضيفا: "نجدهم بكل وقاحة يطالبون ​الشعب اللبناني​ يإيداع أمواله لديهم في حين قاموا بتهريب أموالهم الخاصة إلى الخارج".

وفي الختام، لفت رئيس الإتحاد العمالي العام إلى أن "الأزمة كبيرة وهي على مستوى العالم، ورأينا حوالي 66 دولة تقف على باب صندوق النقد الدولي لطلب المساعدات، ونحن في لبنان نعاني من مشاكل عديدة، ولكن علينا ألاّ نيأس وأن نستمر بالمحاولة لإنقاذ بلدنا"، موضحًا أن "الاتحاد ليس سلطة تمتلك أدوات القمع لتطبيق القانون، فوسائله معروفة وهي وسائل ضغط مادية كالاضراب والتظاهر غير المتاح الآن، والضغط الاعلامي والعلاقات السياسية مع القوى الحريصة على أمن وأمان المجتمع"، داعيا لدعم القطاعات الإنتاجيّة كالزراعة والصناعة ممّا يخفّف من عمليّة الإستيراد ويحدّ من العجز في الميزان التجاري.