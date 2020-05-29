ترامب: ما يجري في مدينة مينيابوليس يشير إلى غياب كامل للمسؤولين

رأى الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ان "ما يجري في مدينة ​مينيابوليس​ يشير إلى غياب كامل للمسؤولين​​​​​​، وقال: "لا يمكنني الوقوف ومشاهدة هذا يحدث لمدينة أميركية رائعة. فإما أن يقوم عمدة اليسار الراديكالي الضعيف جدًا، جاكوب فراي، بعمله وإخضاع المدينة للسيطرة، أو سأرسل الحرس الوطني وأقوم بالمهمة بشكل صحيح".

​​​​هذا وتشهد مدينة مينيابوليس ومدن أخرى حالات شغب ومواجهات بين محتجين وقوات الامن احتجاجا على مقتل رجل أسود على يد الشرطة خلال محاولة توقيفه.

يذكر ان مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر إلقاء القبض على المواطن المدعو جورج فلويد من قبل الشرطة بطريقة قاسية. وتوفي فلويد في المستشفى متأثرا بإصابته أثناء إلقاء القبض عليه.