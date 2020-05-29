باسيل: العفو عن ارهابيين ومجرمين مقابل عودة لبنانيين من اسرائيل مقايضة مرفوضة

أكد رئيس ​التيار الوطني الحر​ النائب ​جبران باسيل​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي انه "نحن اساساً مع معاقبة المجرم وضد ​العفو العام​"، لافتا إلى انه "طرحت مقايضة مرفوضة ولا تشبهنا، العفو عن ارهابيين ومجرمين مقابل عودة لبنانيين من ​اسرائيل​".

وأوضح ان "قانون العفو عن الفارين لاسرائيل صادر اصلاً وينقصه المرسوم التطبيقي، ومن على يده دمّ لا يجب ان يعود". وأضاف "لا تبنى دولة بتشجيع الجريمة".

يذكر انه تم أمس في ​الجلسة التشريعية​ في ​قصر الاونيسكو​ ارجاء التصويت على اقتراح قانون العفو بعد انسحاب ​كتلة المستقبل​ من الجلسة.