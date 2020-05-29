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شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش الليبي يصد هجوما "كبيرا" للميليشيات جنوب طرابلس والان مع التفاصيل
الجمعة 29 مايو 2020
صورة أرشيفية
أعلن الجيش الوطني الليبي، مساء الخميس، إحباط هجوم ”كبير“ جنوب طرابلس، مؤكدا سقوط عشرات القتلى والجرحى في صفوفهم.
وقال اللواء مبروك الغزوي آمر مجموعة عمليات المنطقة الغربية، في تصريحات نقلتها صحيفة ”المرصد“ المحلية، إن الجيش ”صد هجوما للمليشيات المسلحة على طول مختلف محاور جنوب العاصمة طرابلس، وأوقع قتلى ومصابين في صفوفهم“.
وأضاف الغزوي أن ”الهجوم شارك فيه مالا يقل عن 1500 مرتزق سوري وفقاً لاعترافات أحد الأسرى الذين تم أسرهم اليوم إضافة إلى عدد آخر من المليشيات الليبية الموالية لتركيا“.
وتابع أن الهجوم ”أسفر عن سقوط 60 قتيلا بصفوف المهاجين بين ليبيين وسوريين، من ضمنهم قادة من الجنسيتين إضافة إلى إصابة أكثر من 100 مسلح، ما أضطر المستشفيات التي تستقبلهم الى إطلاق نداءات التبرع بالدم“.
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