شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تسجل 58 إصابة جديدة بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة تسجيل 58 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في البلاد. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن جميع الحالات الجديدة كانت في العاصمة سيئول وضواحيها. وقالت سلطات الصحة اليوم إن إجمالي الإصابات ارتفع بذلك إلى 11402 إصابة. وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي تزيد فيه الإصابات عن 50 إصابة منذ 8 أبريل الماضي، فيما ما يزال عدد الوفيات بالفيروس مستقرا دون تغيير عند 269 حالة.

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