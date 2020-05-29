شكرا لقرائتكم خبر عن هونج كونج تحذر: أي عقوبات أمريكية ستكون "سيف ذو حدين" والان نبدء بالتفاصيل
ومن المقرر أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الجمعة رده إزاء إقرار البرلمان الصيني تشريعا أمنيا بخصوص هونج كونج يخشى كثير من المحامين والدبلوماسيين والمستثمرين أن يقوض حرياتها.
واجتاحت المستعمرة البريطانية السابقة اضطرابات وسط مخاوف من أن تحد بكين من درجة الحكم الذاتي العالية التي تتمتع بها المدينة بموجب صيغة "بلد واحد ونظامان" القائمة منذ عودتها لحكم الصين عام 1997.
وقالت حكومة هونج كونج في وقت متأخر أمس الخميس "أي عقوبات هي سيف ذو حدين لن يضر بمصالح هونج كونج وحسب بل وسيضر بقوة بمصالح الولايات المتحدة".
وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2018 كان الفائض التجاري مع هونج كونج 297 مليار دولار وهو الأكبر بين كل شركاء واشنطن التجاريين، وكانت المدينة مقر 1300 شركة أمريكية.
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