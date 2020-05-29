لمواجهة تفشي كورونا.. حظر تجول في 15 ولاية تركية

أعلنت وزارة الداخلية التركية، فرض حظر تجول يوما السبت والأحد القادمين، في 14 ولاية كبرى إضافة إلى مدينة زونغولداق عاصمة ولاية تحمل نفس الاسم، ضمن جهود الحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد(كوفيد-19).



جاء ذلك في تعميم أرسلته الداخلية إلى الولايات المشمولة بالحظر، أوضحت فيه التفاصيل المتعلقة بفرض الحظر الذي سيكون جزئيًا في أول يوم، وكاملًا بيومه الثاني.

ويشمل الحظر كلا من أنقرة، باليكسير، بورصة، أسكيشهير، غازي عنتاب، إسطنبول، إزمير، قيصري، قوجه إيلي، قونية، مانيسا، صقاريا، صامصون، وان، إضافة إلى زونغولداق .

Advertisements

وقالت وزارة الداخلية إن حظر التجول سينفد يوما 30-31 مايو/آيار الجاري، وشددت على أن المخالفين لحظر التجوال، ستفرض عليهم عقوبة إدارية مالية بموجب قانون السلامة الصحية العامة.

وفي وقت سابق أمس الخميس، أعلنت وزارة الصحة التركية عن تسجيل 30 وفاة جديدة بكورونا خلال 24 ساعة فضلا عن 1182 إصابة جديدة.

ووفق تلك الأرقام بلغ إجمالي الوفيات في البلاد 4461، فيما بلغ إجمالي الإصابات 160 ألفًا و979 إصابة.