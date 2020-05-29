البرازيل تسجل رقما قياسيا في أعداد الإصابات الجديدة بكورونا مع 26 ألف حالة

اعلنت وزارة الصحة في البرازيل إن البلاد سجلت رقما قياسيا في عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد، إذ سجلت 26417 حالة إصابة جديدة أمس ليصل العدد الإجمالي للاصابات إلى 438238 حالة.
وبهذا تكون البرازيل صاحبة ثاني أعلى عدد للإصابات المؤكدة بكورونا بعد الولايات المتحدة.
وارتفع عدد حالات الوفاة الناجمة عن الإصابة بالفيروس بواقع 1156 حالة عن اليوم السابق، ليصل العدد الإجمالي إلى 26754، وهو ما يقل قليلا عن العدد القياسي الذي سجلته يوم 21 مايو عندما أعلنت وفاة 1188 بالمرض.
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